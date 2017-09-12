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Самолет из Тель-Авива вынужденно сел в Сочи из-за болезни пассажирки
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    Самолет из Тель-Авива вынужденно сел в Сочи из-за болезни пассажирки

    18:14  12 Сентября 2017
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    Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Сочи из-за угрозы здоровью пассажира

    Сочи, 12 сентября. Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Сочи из-за пассажирки, которой резко стало плохо. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

    Самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Сочи, передает ТАСС. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одной из пассажирок.

    Женщину сняли с рейса и передали медицинской бригаде, которая оказала ей помощь. Вылет воздушного судна был запланирован на 16:30 по московскому времени.

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    Автор: Борис Любимов
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