Самолет из Тель-Авива вынужденно сел в Сочи из-за болезни пассажирки

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Сочи, 12 сентября. Самолет «Аэрофлота» вынужденно сел в Сочи из-за пассажирки, которой резко стало плохо. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Сочи, передает ТАСС. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одной из пассажирок.

Женщину сняли с рейса и передали медицинской бригаде, которая оказала ей помощь. Вылет воздушного судна был запланирован на 16:30 по московскому времени.