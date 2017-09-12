Масштабные командно-штабные учения начались на Кубани

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Краснодар, 12 сентября. Военные 49-й общевойсковой армии на Кубани начали командно-штабные учения. Более 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность.

Командно-штабные учения на местности проходят под руководством командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, сообщает РИА Новости.

По словам начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева, примерно 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность. Были совершены марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения.

В ходе учений будет отработана смена мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника. К мероприятиям привлечены разведка и беспилотники «Орлант-10», которые способны передавать картину на экран монитора.

Мероприятия проходят на полигонах Молькино в Краснодарском крае, Майкопский в Адыгее и Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по системам связи условного противника на Урале.