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Масштабные командно-штабные учения начались на Кубани
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    Масштабные командно-штабные учения начались на Кубани

    9:32  12 Сентября 2017
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    Масштабные командно-штабные учения начались на Кубани

    Краснодар, 12 сентября. Военные 49-й общевойсковой армии на Кубани начали командно-штабные учения. Более 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность.

    Командно-штабные учения на местности проходят под руководством командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова, сообщает РИА Новости.

    По словам начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева, примерно 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность. Были совершены марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения.

    В ходе учений будет отработана смена мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника. К мероприятиям привлечены разведка и беспилотники «Орлант-10», которые способны передавать картину на экран монитора.

    Мероприятия проходят на полигонах Молькино в Краснодарском крае, Майкопский в Адыгее и Николо-Александровский в Ставропольском крае.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по системам связи условного противника на Урале.

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #россия #учения #кубань #армия
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