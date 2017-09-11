Такси протаранило автобус на Кубани, трое пострадавших

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Краснодар, 11 сентября. Три человека пострадали в результате крупного ДТП с участием такси и автобуса в Краснодаре. О ЧП сообщили очевидцы. По их словам, таксист сначала влетел в автобус, а потом протаранил дерево.

Как уточняет «Свободная пресса», дорожная авария произошла сегодня около 05.40 мскна перекрестке улиц Длинной и Гаражной. Таксист управлял иномаркой Renault. Он проигнорировал дорожный знак, находясь на перекрестке, после чего врезался в автобус ПАЗ, а затем отлетел в дерево.

В результате пострадали три человека: водители такси и автобуса, а также пассажир иномарки.



