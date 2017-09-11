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Такси протаранило автобус на Кубани, трое пострадавших
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    Такси протаранило автобус на Кубани, трое пострадавших

    16:58  11 Сентября 2017  /обновлено: 17:30  11 Сентября 2017
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    Такси протаранило автобус на Кубани, трое пострадавших
    Краснодар, 11 сентября. Три человека пострадали в результате крупного ДТП с участием такси и автобуса в Краснодаре. О ЧП сообщили очевидцы. По их словам, таксист сначала влетел в автобус, а потом протаранил дерево.

    Как уточняет «Свободная пресса», дорожная авария произошла сегодня около 05.40 мскна перекрестке улиц Длинной и Гаражной. Таксист управлял иномаркой Renault. Он проигнорировал дорожный знак, находясь на перекрестке, после чего врезался в автобус ПАЗ, а затем отлетел в дерево.  

    В результате пострадали три человека: водители такси и автобуса, а также пассажир иномарки.

     

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    A post shared by Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) on


     

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    Автор: Алексей Громов
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