Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ракка: ВВС коалиции США за сутки убили более 10 мирных жителей
Происшествия
Сотрудница полиции на Кубани попалась на служебном подлоге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сотрудница полиции на Кубани попалась на служебном подлоге

    12:38  11 Сентября 2017
    105

    Сотрудница полиции на Кубани попалась на служебном подлоге

    Краснодар, 11 сентября. В Краснодаре сотрудницу полиции заподозрили в служебном подлоге. Сейчас она отстранена от занимаемой должности до принятия окончательного решения, которое вынесут по итогам расследования уголовного дела.

    Установлено, что дознаватель расследовала уголовное дело о грабеже и  не уложилась в процессуальные сроки.

     Чтобы скрыть это,  она в период с ноября 2016 года по июль 2017 года внесла в ордер адвоката, а также в протоколы следственных действий заведомо ложные сведения, искажающие их действительное содержание, изменив в них дату, пишет «Свободная пресса».
     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #полиция #подлог
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 355

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        733

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14516

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2375

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4434
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5663
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1173
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        355
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        33966