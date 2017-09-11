Сотрудница полиции на Кубани попалась на служебном подлоге

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Краснодар, 11 сентября. В Краснодаре сотрудницу полиции заподозрили в служебном подлоге. Сейчас она отстранена от занимаемой должности до принятия окончательного решения, которое вынесут по итогам расследования уголовного дела.

Установлено, что дознаватель расследовала уголовное дело о грабеже и не уложилась в процессуальные сроки.

Чтобы скрыть это, она в период с ноября 2016 года по июль 2017 года внесла в ордер адвоката, а также в протоколы следственных действий заведомо ложные сведения, искажающие их действительное содержание, изменив в них дату, пишет «Свободная пресса».

