Астроном: в небе над Кубанью мог сгореть спутник

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Москва, 10 сентября. Таинственный объект, который сгорел в небе над Кубанью, мог оказаться спутником. Такое объяснение дал один из астрономов.

Спутники, сошедшие с орбиты, могут влетать в атмосферу Земли и сгорать, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

По мнению эксперта, точное определение природы сгоревшего объекта затруднено, так как нет информации, в какую сторону горизонта он летел.

Напомним, что кадры с неопознанным объектом были сняты в небе над Кубанью вечером 8 сентября.