Иномарка врезалась в микроавтобус под Краснодаром, есть погибшие

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Сочи, 10 сентября. В Каневском районе Краснодарского края столкнулись иномарка и микроавтобус. Один человек погиб, еще трое доставлены в больницу.

Инцидент произошел в воскресенье, на 122 км автодороги Краснодар — Ейск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель машины Hyundai выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте. Три человека из микроавтобуса были госпитализированы.

На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.