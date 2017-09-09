Опубликовано видео метеорита, пролетевшего в небе над Краснодарским краем

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Краснодар, 9 сентября. Жители Краснодарского края сообщили о необычном явлении – в ночь на 9 сентября было зафиксировано падение метеорита. По словам очевидцев, огненный шар пролетел с южной стороны на север.

Гигантский метеорит был замечен в ночь на 9 сентября в небе над Краснодарским краем. Очевидцы сообщают, что яркий объект двигался на большой скорости, а затем разделился на несколько частей, пишет «Подмосковье 360». Некоторые местные жители полагают, что он сгорел в атмосфере.

Однако комментариев со стороны официальных лиц нет – ни члены научного сообщества, ни региональные власти явление не комментируют. Inforeactor опубликовал видео Краснодарского метеорита, как его уже успели окрестить в Сети.