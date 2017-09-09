Кубанские онкологи восстановили пациентке пораженный раком язык

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Краснодар, 9 сентября. Кубанские хирурги удалили злокачественную опухоль с языка 24-летней пациентки и сохранили ей возможности говорить. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Молодая женщина узнала об опухоли на языке во время осмотра у стоматолога. Вскоре анализы показали, что у нее рак языка второй степени. Женщина могла полностью потерять язык, но медики удалили лишь пораженную новообразованием область, восстановив потерянную часть органа тканями предплечья.

Уникальную операцию провели врачи краевого онкологического диспансера. Спустя две недели женщина может самостоятельно говорить и принимать пищу.