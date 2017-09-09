В Краснодаре задержали «вора в законе» по подозрению в вымогательстве

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Краснодар, 9 сентября. Сотрудники полиции и ФСБ в рамках совместной операции задержали ранее судимого Георгия Манукяна по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Следствие располагает доказательствами, что Манукян, известный также по прозвищу Жора Тбилисский, вымогал деньги у предпринимателей под угрозой физической расправы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — уточняется в сообщении.

Ранее Газета.ru сообщала, что следствие по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова близится к завершению.