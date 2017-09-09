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В Краснодаре задержали «вора в законе» по подозрению в вымогательстве
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    В Краснодаре задержали «вора в законе» по подозрению в вымогательстве

    2:57  9 Сентября 2017
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    В Краснодаре задержали «вора в законе» по подозрению в вымогательстве

    Краснодар, 9 сентября. Сотрудники полиции и ФСБ в рамках совместной операции задержали ранее судимого Георгия Манукяна по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

    Следствие располагает доказательствами, что Манукян, известный также по прозвищу Жора Тбилисский, вымогал деньги у предпринимателей под угрозой физической расправы.

    В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — уточняется в сообщении.

    Ранее Газета.ru сообщала, что следствие по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова близится к завершению.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #краснодар #задержание #вымогательство #вор в законе
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