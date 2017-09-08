Полицейского в Краснодаре обвиняют в ДТП с двумя погибшими

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Краснодар, 8 сентября. В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело после ДТП в Краснодаре, в котором погибли два человека. Правоохранителя уволили со службы и обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть мотоциклиста с пассажиром.

Авария произошла 29 августа. Бывший страж правопорядка управлял автомобилем УАЗ-315195 и на перекрестке улиц Северная и Передовая повернул на красный сигнал светофора, не включив при этом поворотник и не пропустив молоцикл Kawasaki, которым управлял 21-летний молодой человек. Мотоциклист погиб на месте при столкновении, а его пассажир скончался позже в больнице.

Удар был такой силы, что в автомобиле выбило стекла, капот и боковую дверь, на которую пришелся основной удар, вывернуло и смяло.