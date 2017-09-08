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«Новая волна» впервые стартует в Олимпийском парке Сочи
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    «Новая волна» впервые стартует в Олимпийском парке Сочи

    1:30  8 Сентября 2017
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    «Новая волна» впервые стартует в Олимпийском парке Сочи

    Сочи, 8 сентября. Шестнадцатый международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2017» откроется в пятницу в Сочи грандиозным гала-концертом. 

    Впервые конкурс пройдет в Олимпийском парке курорта, где построили сборно-разборный концертный зал New Wave hаll. В этом году, по словам организаторов, в адрес оргкомитета поступило более 12 тыс. заявок от молодых исполнителей. 

    Россию на фестивале представят победитель телепроекта «Главная сцена» Саша Санта и участник программы «Голос» Василий Уриевский. 

    «Новая волна» впервые стартует в Олимпийском парке Сочи

    Откроется «Новая волна» гала-концертом с участием звезд эстрады и 14 конкурсантов из девяти стран мира, сообщает ТАСС. На сцену выйдут Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Наташа Королева, Сергей Лазарев и многие другие звезды.

    Завершится «Новая волна 2017» 14 сентября. 

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    Автор: Олеся Волкова
    #сочи #новаяволна
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