Аэропорт Сочи стал временным хабом для рейсов из Краснодара, Анапы и Геленджика

Сочи, 26 февраля. Закрытие аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика превратило воздушную гавань в Сочи во временный хаб для пассажиров отмененных рейсов.

Как стало известно ФАН, туристы продолжают отправляться в отпуск на юг России, прилетая в Сочи. За сутки аэропорт намерен принять не менее 26 тыс. человек. В курортную столицу должен прибыть 91 рейс с более чем 11 тыс. пассажирами, а вылететь оттуда должны 95 самолетов с 15 тыс. граждан на борту.

При этом некоторые авиакомпании приняли решение использовать широкофюзеляжные воздушные суда на фоне повышенного спроса к перелетам из Сочи со стороны жителей других городов Краснодарского края.

РЖД тем временем планирует запустить сразу шесть дополнительных поездов из городов на юге России. Кроме того, для пассажиров выделили еще 4,8 тыс. мест в составах. Это связано с закрытием аэропортов, работу которых приостановили на фоне происходящего в Донбассе.