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СМИ сообщили о трех пострадавших при падении снарядов в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 26 февраля 2022 14:14
Происшествия
СМИ сообщили о трех пострадавших при падении снарядов в Краснодарском крае
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Краснодар, 26 февраля. Два боевых припаса приземлились недалеко от станицы Должанской в Краснодарском крае. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, сообщает РЕН ТВ. С места ЧП также опубликованы кадры случившегося.

Пока что правоохранители выясняют, откуда прилетели снаряды. Есть предположение, что Вооруженные силы Украины пошли на провокацию и бросили взрывчатки через залив Таганрогский. Официальных данных об инциденте пока не поступало.

Ранее Следственный комитет России инициировал уголовное расследование после обстрела объектов в Ростовской области со стороны Украины.

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