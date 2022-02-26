СМИ сообщили о трех пострадавших при падении снарядов в Краснодарском крае

Краснодар, 26 февраля. Два боевых припаса приземлились недалеко от станицы Должанской в Краснодарском крае. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, сообщает РЕН ТВ. С места ЧП также опубликованы кадры случившегося.

Пока что правоохранители выясняют, откуда прилетели снаряды. Есть предположение, что Вооруженные силы Украины пошли на провокацию и бросили взрывчатки через залив Таганрогский. Официальных данных об инциденте пока не поступало.

Ранее Следственный комитет России инициировал уголовное расследование после обстрела объектов в Ростовской области со стороны Украины.