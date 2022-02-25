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Аэропорт Сочи начал работать в штатном режиме

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 08:09
Общество
Аэропорт Сочи начал работать в штатном режиме
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Сочи, 25 февраля. Воздушная гавань начала функционировать в штатном режиме. Отложенных и задержанных рейсов в аэропорту больше нет, сообщили представители узла местных и международных авиалиний.

Воздушные перевозчики прибегают к дополнительным мерам, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно быстрее достигли пунктов назначения. Сообщается также, что авиакомпаниями назначаются лайнеры с большей вместимостью.

В стенах здания работают городские волонтеры, оказывая помощь в регулировании пассажирского потока. В Минтрансе РФ ранее сообщали, что в Сочи создадут временный авиахаб, к которому будут присоединены близлежащие аэропорты.

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