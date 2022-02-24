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Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после отмены ряда рейсов

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 16:20
Общество
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после отмены ряда рейсов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сочи, 24 февраля. Сочинский аэропорт продолжает работать в штатном режиме после отмены нескольких рейсов. Это видно на заснятом в воздушной гавани видеоролике.

Ряд авиакомпаний отменил перелеты из аэропорта Сочи из-за сложившейся на Украине обстановки. При этом воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме. На видеоролике можно увидеть пассажиров не отмененных рейсов. На стойках регистрации аэропорта увеличили число сотрудников.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее поручил организовать дополнительные пункты отдыха для граждан в транспортных узлах. Кроме того, в Сочи сформируют пункты временного пребывания для пассажиров, чтобы предотвратить массовое скопление граждан.

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