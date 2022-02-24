Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после отмены ряда рейсов

Сочи, 24 февраля. Сочинский аэропорт продолжает работать в штатном режиме после отмены нескольких рейсов. Это видно на заснятом в воздушной гавани видеоролике.

Ряд авиакомпаний отменил перелеты из аэропорта Сочи из-за сложившейся на Украине обстановки. При этом воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме. На видеоролике можно увидеть пассажиров не отмененных рейсов. На стойках регистрации аэропорта увеличили число сотрудников.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее поручил организовать дополнительные пункты отдыха для граждан в транспортных узлах. Кроме того, в Сочи сформируют пункты временного пребывания для пассажиров, чтобы предотвратить массовое скопление граждан.