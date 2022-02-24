«Аэрофлот» задействует широкофюзеляжные самолеты для вывоза россиян из Сочи

Краснодар, 24 февраля. Российская авиакомпания «Аэрофлот» раскрыла детали по вывозу граждан, находящихся на юге страны. Перевозчик задействует широкофюзеляжные самолеты.

Компания может организовать вывоз пассажиров с юга страны из аэропорта Сочи, сообщили в Минтрансе. Росавиация ранее закрыла несколько аэропортов на юге страны. До 2 марта их работа приостановлена. Гражданам, желающим покинуть эту территорию, предлагается воспользоваться другим видом транспорта. Например, автобусами или поездами.

Что касается авиаперелетов за рубеж, Россия откроет новые коридоры. Движение по ним продолжится до стабилизации обстановки.