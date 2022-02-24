Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 09:57
09:56
Политика
Почему спецоперация — это единственный шаг принудить националистический режим на Украине к миру
09:55
Армия
Президент Белоруссии Лукашенко готовится провести совещание с военными
09:54
Общество
Повторные заражения коронавирусом увеличивают риск развития аутоиммунных заболеваний
09:54
Политика
Еврокомиссия инициировала срочное совещание в связи с ситуацией на Украине
09:53
Экономика
Зарплаты россиян в 2022 году могут вырасти почти на 11%
09:53
Происшествия
Районные суды в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
09:52
Экономика
Мосбиржа готовится перезапустить торги
09:51
Общество
Авиакомпания Wizz Air объявила о приостановке полетов на Украину
09:50
Происшествия
Рыбак обнаружил труп мужчины возле парка «Патриот» в Энгельсе
09:48
Происшествия
Женщина стала жертвой аварии с грузовиком и легковушкой на трассе под Красноярском
Все новости

«Аэрофлот» и «Россия» отменили несколько рейсов из аэропорта Сочи в Москву

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 09:45
Общество
«Аэрофлот» и «Россия» отменили несколько рейсов из аэропорта Сочи в Москву
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Сочи, 24 февраля. Ряд рейсов в направлении Москвы и Ростова-на-Дону не будет осуществляться из сочинского аэропорта, сообщили представители воздушной гавани.

В настоящее время из аэропорта Сочи отменены пять рейсов в направлении Москвы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» и один в Ростов-на-Дону перевозчика «Азимут». Компании находятся на связи с пассажирами, на стойках регистрации увеличили количество сотрудников.

На данный момент рассматривается вопрос о переносе и отмене рейсов в направлении Москвы авиакомпании S7. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Московские аэропорты задержали или отменили более 160 рейсов, согласно данным онлайн-табло. Лидером по числу отмененных перелетов стала воздушная гавань Шереметьево.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Аэрофлот» и «Россия» отменили несколько рейсов из аэропорта Сочи в Москву
сочи аэропорт рейсы
Комментировать