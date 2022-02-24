«Аэрофлот» и «Россия» отменили несколько рейсов из аэропорта Сочи в Москву

Сочи, 24 февраля. Ряд рейсов в направлении Москвы и Ростова-на-Дону не будет осуществляться из сочинского аэропорта, сообщили представители воздушной гавани.

В настоящее время из аэропорта Сочи отменены пять рейсов в направлении Москвы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» и один в Ростов-на-Дону перевозчика «Азимут». Компании находятся на связи с пассажирами, на стойках регистрации увеличили количество сотрудников.

На данный момент рассматривается вопрос о переносе и отмене рейсов в направлении Москвы авиакомпании S7. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

Московские аэропорты задержали или отменили более 160 рейсов, согласно данным онлайн-табло. Лидером по числу отмененных перелетов стала воздушная гавань Шереметьево.