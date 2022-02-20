Власти Кубани планируют к 2030 году увеличить турпоток до 22 миллионов человек

Краснодар, 20 февраля. Ежегодный турпоток в Краснодарский край может увеличиться на пять миллионов человек, к 2030 году количество отдыхающих может достичь 22 миллионов человек.

Увеличение туристического потока ожидается за счет реализации совместных проектов региона с корпорацией «Туризм.Рф», об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он принял участие в подписании документа между компанией и руководством края. Документ подразумевает строительство в крае всесезонных курортов мирового уровня.

«В горизонте шести лет в Краснодарском крае должны появиться десятки новых отелей на 50 тыс. новых номеров. Прежде всего, это будут доступные и комфортные средства размещения для наших туристов... В ближайшее время начнется строительство, в том числе, объектов индустрии развлечений, аквакомплексов, оздоровительных центров. Будут реконструированы набережные, благоустроены прилегающие территории», — сообщил Чернышенко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев упомянул об инвестиционной привлекательности региона в санаторно-курортной отрасли. К 2030 году Кубань планирует принимать до 22 миллионов туристов.

Многие россияне решили отметить 8 Марта в путешествии. Об этом свидетельствуют данные служб бронирования туристических агентств. Среди наиболее востребованных направлений внутри страны оказались Крым и Краснодарский край.