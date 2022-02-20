Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 22:12
22:06
Общество
RT намерен поддержать беженцев из Донбасса с помощью проекта «Карта помощи»
22:05
Весь мир
Власти Туниса задержали 26 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу
22:03
Политика
Жириновский предсказывал возможное начало военных действий еще в прошлом году
22:01
Политика
Посол Антонов призвал США вывести «военную машину» из Центральной и Восточной Европы
21:55
Происшествия
СКР возбудил дело по факту обстрела Ростовской области Украиной
21:48
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Чуприян: единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили 700 жителей Донбасса
21:38
Политика
Американские солдаты в Польше приступили к военным учениям у рубежей Украины
21:35
Шоу-бизнес
Филолог Хохлова: Бузовой не хватает словарного запаса для выражения мыслей
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Елена Борщева
21:27
Политика
Власти Украины и ЛДНР еще не договорились о созыве контактной группы
Все новости

Власти Кубани планируют к 2030 году увеличить турпоток до 22 миллионов человек

Общество
Власти Кубани планируют к 2030 году увеличить турпоток до 22 миллионов человек
wikipedia.org  /  Андрей Бутко / CC BY-SA 3.0

Краснодар, 20 февраля. Ежегодный турпоток в Краснодарский край может увеличиться на пять миллионов человек, к 2030 году количество отдыхающих может достичь 22 миллионов человек.

Увеличение туристического потока ожидается за счет реализации совместных проектов региона с корпорацией «Туризм.Рф», об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он принял участие в подписании документа между компанией и руководством края. Документ подразумевает строительство в крае всесезонных курортов мирового уровня.

«В горизонте шести лет в Краснодарском крае должны появиться десятки новых отелей на 50 тыс. новых номеров. Прежде всего, это будут доступные и комфортные средства размещения для наших туристов... В ближайшее время начнется строительство, в том числе, объектов индустрии развлечений, аквакомплексов, оздоровительных центров. Будут реконструированы набережные, благоустроены прилегающие территории», — сообщил Чернышенко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев упомянул об инвестиционной привлекательности региона в санаторно-курортной отрасли. К 2030 году Кубань планирует принимать до 22 миллионов туристов.

Многие россияне решили отметить 8 Марта в путешествии. Об этом свидетельствуют данные служб бронирования туристических агентств. Среди наиболее востребованных направлений внутри страны оказались Крым и Краснодарский край.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Власти Кубани планируют к 2030 году увеличить турпоток до 22 миллионов человек
кубань туризм кондратьев
Комментировать