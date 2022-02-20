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Прогулка семейства медведей по заснеженному склону в Сочи попала на видео

  /   Обновлено: 20 февраля 2022 20:31
Общество
Прогулка семейства медведей по заснеженному склону в Сочи попала на видео
pixabay.com  /  Free-Photos

Краснодар, 20 февраля. Фотограф Юрий Дорош порадовал пользователей Сети роликом, снятым на заснеженном склоне в Сочи. В кадр попала медведица со своим семейством.

Ролик снят с помощью дрона. На видео можно рассмотреть маму-медведицу и ее малышей. Во время прогулки животные столкнулись с бушующей природной стихией. Пользователи Сети пришли в восторг от увиденного. Некоторые удивились, почему эти медведи не спят, как их сородичи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yury Dorosh (@yurydoroshauthor)

Прогулку семейства медведей удалось запечатлеть на заснеженном склоне горы в поселке Эсто-Садок. Эксперты напоминают, что наблюдать за медведями можно, находясь далеко от них. «Близкое знакомство» с этими зверями может обернуться трагедией.

Еще один интересный ролик с участием животных сняли в Карелии. Гиперактивная белка попала в объектив фотоловушек на территории национального парка «Калевальский». На видео можно рассмотреть, как животное бегает по снегу, разыскивая тайник со съестными припасами.

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