Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за надвигающегося снегопада

Сочи, 19 февраля. Штормовое предупреждение объявлено на территории города-курорта Сочи из-за надвигающегося снегопада.

Отмечается, что вечером 19 февраля в средних и высоких горах снега выпадет очень много. Все городские службы переведены в усиленный режим работы.

Спасатели призвали жителей и гостей Сочи быть предельно внимательными, а также принять все необходимые меры предосторожности, в том числе и по сохранности личного имущества. По возможности следует отказаться от отдыха на природе и выхода в горы. Личный транспорт лучше не оставлять под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями

Несколько домов в Сочи пострадало в результате оползня, который сошел с гор из-за проливных дождей. Местные жители рассказали о произошедшем и поделились своими опасениями.