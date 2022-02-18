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Сотрудники Упрдор «Черноморье» приступили к укладке асфальта на трассе А-147

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 11:38
Общество
Сотрудники Упрдор «Черноморье» приступили к укладке асфальта на трассе А-147
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Краснодар, 18 февраля. Специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье» приступили к работам по укладке асфальта на четвертом километре трассы А-147. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Работы по укладке асфальта будут проводиться поочередно на каждой из двух полос движения. Представители ФКУ Упрдор «Черноморье» обратились к водителям с просьбой планировать движение в сторону Адлера от развязки близ села Раздольное к Мацестинскому тоннелю в обход участка, на котором будет укладываться асфальт.

Отмечается, что на четвертом километре трассы А-147 образовалась трещина, в связи с чем было принято решение об установке временных дорожных предупреждающих знаков. Как заявили в учреждении, укладка нового дорожного полотна на участке станет лишь временной мерой. В дальнейшем планируется укрепить склоны по обе стороны федеральной трассы.

Как сообщалось ранее, на ремонт дорог в Мордовии планируют потратить 700 миллионов рублей. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» во всех районах региона.

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дороги асфальт транспорт
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