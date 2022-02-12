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Жильцов просевшего дома в Сочи разместили в гостинице и пансионате

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 22:54
Происшествия
Жильцов просевшего дома в Сочи разместили в гостинице и пансионате
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Сочи, 12 февраля. Всего из многоквартирного дома по улице Дорога на Большой Ахун, 16, эвакуированы 47 взрослых и 13 детей. Всех жильцов временно разместили в гостинице и пансионате.

Сигнал о происшествии поступил в 16:58 субботы. Жители дома пожаловались на увеличение трещин и полопавшиеся стекла. На место незамедлительно выехали представители муниципальной службы спасения и сотрудники управления гражданской обороны.

«По прибытии информация о повреждениях подтвердилась. Было принято решение об эвакуации жителей первого и второго подъезда — всего 60 человек, из них 13 детей. На данный момент действуют два пункта временного размещения — гостиница и пансионат», — заявил глава управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

В одном из подъездов находился лежачий больной. Сейчас он помещен в один из пунктов временно размещения, его состояние оценивается как некритичное. На месте продолжают работать 34 человека и около 11 единиц техники.

Ранее ситуацию с домом прокомментировал сочинский глава Алексей Копайгородский. Он отметил, что главным в таких мероприятиях являются своевременность и безопасность.

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