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Глава Сочи Копайгородский прокомментировал инцидент с просадкой многоквартирного дома

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 22:13
Происшествия
Глава Сочи Копайгородский прокомментировал инцидент с просадкой многоквартирного дома
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 12 февраля. Сотрудники МЧС и власти Сочи осмотрели многоквартирный дом, расположенный по адресу Дорога на Большой Ахун, 16. Техническое заключение специалистов будет готово 13 февраля.

Жильцов дома разместили в пунктах временного пребывания. Последние развернуты на территории городской гостиницы и санатория. Сейчас люди собирают необходимые вещи, которые могут им понадобиться во время ремонтных работ в доме.

«Самое главное во всех таких мероприятиях — своевременность и безопасность. После того, как жители проинформировали нас, что в доме начали быстро трескаться стекла, межведомственный штаб оперативно выехал на место. Сотрудники МЧС, городской администрации тоже прибыли на место, чтобы определить последствия», — заявил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Дом был возведен в 1973 году, во время строительства первых двух подъездов использовался ленточный фундамент. По словам Копайгородского, территорию временно оцепят и опечатают, чтобы специалисты посмотрели на состояние дома и оценили глубину повреждений. Кроме того, дополнительно будут исследованы другие объекты, которые находятся в этом районе. Вопрос находится на личном контроле Копайгородского.

«Основная задача — люди должны находиться в тепле и безопасном помещении. На данный момент дом отключен от газа и электроэнергии», — отметил глава Сочи.

Трещины в многоквартирном доме образовались в результате просадки грунта. Местные власти и спасатели приняли решение о срочной эвакуации жильцов.

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сочи эвакуация Копайгородский
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