Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 22:04
21:55
Происшествия
Молодая девушка третий день не выходит на связь с родными в Ярославле
21:47
Происшествия
Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом
21:40
Политика
Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе
21:39
Политика
Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах
21:30
Шоу-бизнес
ФАН собрал список лучших фильмов, принесших актрисе Зинаиде Кириенко всесоюзную любовь
21:24
Весь мир
Чиновники и шейхи Мисураты поддержали избранного ливийским парламентом премьера Башагу
21:18
Политика
Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России
21:10
Весь мир
В Доминикане прошли протесты против роста цен на топливо и продукты
21:06
Весь мир
Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции
21:01
Общество
В Петербурге затопило набережную реки Смоленки
Все новости

Просадка грунта в Сочи стала причиной эвакуации жильцов многоквартирного дома

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 20:37
Общество
Просадка грунта в Сочи стала причиной эвакуации жильцов многоквартирного дома
Администрация Сочи

Сочи, 12 февраля. Просадка грунта спровоцировала появление трещин в многоквартирном доме в Сочи по адресу Дорога на Большой Ахун, 16, в связи с чем принято решение об эвакуации жильцов.

На месте происшествия развернут межведомственный оперативный штаб, которым руководит глава Сочи Алексей Копайгородский. Из-за просадки грунта необходимо эвакуировать жильцов двух подъездов. Количество проживающих составляет ориентировочно 60 человек.

«Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь», — сказал глава Сочи, оперативно прибывший на место ЧС.

Полицейские обеспечивают безопасность граждан и сохранность личного имущества. Ресурсоснабжающие организации готовы отключить здание от сетей в случае необходимости. Уточняется, что дом был построен в 1973 году, всего в здании шесть подъездов.

Просадка грунта в Сочи стала причиной эвакуации жильцов многоквартирного дома
Администрация Сочи /

Ранее в Лазаревском районе Сочи произошел сход селя, в результате которого на дорожное полотно обрушилось несколько деревьев и тонны грунта.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Просадка грунта в Сочи стала причиной эвакуации жильцов многоквартирного дома
сочи эвакуация Копайгородский просадка
Комментировать