Просадка грунта в Сочи стала причиной эвакуации жильцов многоквартирного дома

Сочи, 12 февраля. Просадка грунта спровоцировала появление трещин в многоквартирном доме в Сочи по адресу Дорога на Большой Ахун, 16, в связи с чем принято решение об эвакуации жильцов.

На месте происшествия развернут межведомственный оперативный штаб, которым руководит глава Сочи Алексей Копайгородский. Из-за просадки грунта необходимо эвакуировать жильцов двух подъездов. Количество проживающих составляет ориентировочно 60 человек.

«Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь», — сказал глава Сочи, оперативно прибывший на место ЧС.

Полицейские обеспечивают безопасность граждан и сохранность личного имущества. Ресурсоснабжающие организации готовы отключить здание от сетей в случае необходимости. Уточняется, что дом был построен в 1973 году, всего в здании шесть подъездов.

Администрация Сочи /

Ранее в Лазаревском районе Сочи произошел сход селя, в результате которого на дорожное полотно обрушилось несколько деревьев и тонны грунта.