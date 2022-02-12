Краснодарский ЦГМС опроверг данные о 100-кратном превышении загрязнений в Цемесской бухте

Краснодар, 12 февраля. Недостоверная информация о 100-кратном превышении концентрации нефтепродуктов в Цемесской бухте появилась в Сети.

Сведения о 100-кратном превышении загрязнений опубликовала одна из экологических общественных организаций. Согласно результатам исследования, проведенного Краснодарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указанные значения сильно завышены.

«Остаются вопросы к методам измерения, которые применяют общественные организации, а также к лабораториям, которые эти сведения выдают», — говорится в сообщении ЦГМС.

В 2021 году отбор и проведение анализа качества морской воды осуществлялись в апреле, мае, июле и сентябре. Превышения по нефтепродуктам действительно зафиксировали весной и летом. Однако они не были столь масштабными, как представили общественники. Граждан призвали доверять лишь проверенным источникам информации.

Загрязнение нефтепродуктами в разных уголках мира представляет серьезную опасность для окружающей среды. Правительство Перу временно приостановит операции по разработке морских месторождений нефти компанией Repsol из-за недавней утечки.