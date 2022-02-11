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Заброшенный трехэтажный коттедж сгорел в Сочи

Происшествия
Заброшенный трехэтажный коттедж сгорел в Сочи
Федеральное агентство новостей

Сочи, 11 февраля. Пустующий коттедж сгорел в городе Сочи на улице Санаторной. Огнем было охвачено 230 кв. метров.

Сообщение о возгорании коттеджа на улице Санаторной города Сочи поступило в 19:15 по московскому времени. Пожарные прибыли на место уже спустя 10 минут.

Было установлено, что произошло возгорание кровли трехэтажного неэксплуатируемого строения.

Заброшенный трехэтажный коттедж сгорел в Сочи
Федеральное агентство новостей /

К тушению пожара были привлечены 41 человек и 12 единиц техники. Спасатели действовали быстро и четко, так как вокруг горящего здания была довольно плотная застройка и высок риск распространения пожара. Уже в 20:30 по московскому времени спасатели отчитались о полной ликвидации возгорания. Никто не пострадал.

Причины возгорания и принадлежность строения предстоит установить сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в установленные сроки.

Ранее в частном секторе донской столицы произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, при пожаре погиб 48-летний мужчина, предположительно он сгорел заживо.

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