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Два школьника в Сочи спасли теленка, который провалился в канаву

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 20:42
Общество
Два школьника в Сочи спасли теленка, который провалился в канаву
wikipedia.org  /  Bdk

Сочи, 10 февраля. Школьники пришли на помощь теленку, который провалился в канаву на обочине дороги и уже не мог выбраться.

Инцидент произошел в районе села Раздольное в Сочи. Два мальчика, проходившие мимо, без раздумий бросились к яме, в которую угодило животное.

Видеозаписью спасения поделились очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, как к расщелине сначала подбежал один подросток. Однако попытки самостоятельно помочь теленку не увенчались успехом, поэтому на подмогу поспешил второй товарищ.

Ребята не растерялись и схватили теленка за копыта, вытащив из смертельно опасной ловушки. По словам местных жителей, «спецоперация» прошла за считанные минуты.

Волонтеры на одной из улиц в столице Бурятии ранее спасли собаку, у которой из головы торчал арбалетный болт. Питомца срочно отвезли в клинику, где успешно провели операцию.

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