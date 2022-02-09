Опубликовано видео последствий оползня в Сочи

Сочи, 9 февраля. Сильные дожди в Краснодарском крае спровоцировали оползень в городе Сочи в районе улицы Пластунской.

Жертв и пострадавших в результате природного явления нет. На место выехали сотрудники МКУ «Служба спасения г. Сочи» и представители администрации Центрального района. При необходимости жильцов дома 194/16 разместят в специальном пункте. Спасатели готовы организовать оперативные работы.

Дом, пострадавший в результате оползня, построен в 2013 году, рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Центрального внутригородского района города Сочи Дмитрия Учадзе. Он рассчитан на 38 квартир. Здание возводилось как самострой. Его ввели в эксплуатацию по решению суда.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас на Кубани также ликвидируют последствия таяния снега. В некоторых районах Краснодарского края соответствующие работы уже завершены. По последним данным, подтопленные территории обнаружены в двух районах.