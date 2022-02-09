Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 февраля 11:52
11:51
Происшествия
Прокуратура начала проверку после схода тележки грузового вагона на ж/д путях в Ленобласти
11:49
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США обратила внимание на пропуск тренировки Кондратюком
11:46
Общество
Оперштаб сообщил о смерти 60 больных коронавирусом петербуржцев
11:44
Общество
Петербург вновь обогнал Москву по суточному приросту заболеваемости COVID-19
11:43
Политика
Автор New York Post Гудвин указал на причины неудач Запада в отношениях с РФ
11:42
Экономика
Украина активно скупает белорусский бензин
11:42
Политика
Германия не готова защищать интересы Европы и будет играть на стороне США
11:39
Политика
«Нихон кэйдзай»: западные лидеры вызывают злобу и раздражение у Зеленского
11:38
Олимпийские игры 2022
Тарасова отказалась верить в положительные результаты допинг-тестов российских фигуристов
11:38
Олимпийские игры 2022
Врача сборной России не ставили в известность о проблемах с допинг-тестами у фигуриста
Все новости

Последствия подтоплений ликвидируют в двух районах Краснодарского края

  /   Обновлено: 09 февраля 2022 10:18
Общество
Последствия подтоплений ликвидируют в двух районах Краснодарского края
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Краснодар, 9 февраля. Ликвидация последствий подтоплений продолжается в двух районах Краснодарского края. Вода стоит в Славянском и Красноармейском районах.

В Славянском районе подтоплены 54 придомовые территории, в том числе десять домов. В пунктах временного размещения находятся 16 человек. Всего в результате подтопления пострадали Славянск-на-Кубани, а также станицы Анастасиевская и Петровская. В Красноармейском районе подтоплены 12 придомовых территории. В станице Полтавская и хуторе Трудобеликовский продолжаются работы по откачке воды.

В Славянском, Северском и Красноармейском районах работают комиссии, которые дадут оценку спровоцированному стихией ущербу. Ситуация на Кубани находится на контроле у губернатора Вениамина Кондратьева и межведомственного оперативного штаба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В этом регионе ранее ввели режим ЧС из-за подтоплений.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Последствия подтоплений ликвидируют в двух районах Краснодарского края
мчс краснодарский край подтопления
Комментировать