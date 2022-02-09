Последствия подтоплений ликвидируют в двух районах Краснодарского края

Краснодар, 9 февраля. Ликвидация последствий подтоплений продолжается в двух районах Краснодарского края. Вода стоит в Славянском и Красноармейском районах.

В Славянском районе подтоплены 54 придомовые территории, в том числе десять домов. В пунктах временного размещения находятся 16 человек. Всего в результате подтопления пострадали Славянск-на-Кубани, а также станицы Анастасиевская и Петровская. В Красноармейском районе подтоплены 12 придомовых территории. В станице Полтавская и хуторе Трудобеликовский продолжаются работы по откачке воды.

В Славянском, Северском и Красноармейском районах работают комиссии, которые дадут оценку спровоцированному стихией ущербу. Ситуация на Кубани находится на контроле у губернатора Вениамина Кондратьева и межведомственного оперативного штаба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В этом регионе ранее ввели режим ЧС из-за подтоплений.