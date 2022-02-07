Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 18:47
18:46
Экономика
Рынок алмазов восстановился после пандемии
18:45
Экономика
Количество жалоб россиян на банки в 2021 году упало почти на треть
18:45
Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон приступили к разговору в Кремле
18:43
Экономика
Интерес к текиле в США вырос почти до уровня водки
18:40
Общество
Amazon продлила супергеройский веб-сериал «Пацаны» на четвертый сезон
18:36
Весь мир
Родители в США выступили против недели солидарности с BLM в школах
18:36
Олимпийские игры 2022
Мэр Сочи поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня с серебряной медалью на ОИ-2022
18:35
Армия
Столтенберг: НАТО изучает возможность расширения военного присутствия в Восточной Европе
18:31
Экономика
ЦБ открыл анонимный онлайн-сервис для получения данных о теневых владельцах фирм
18:31
Спорт
Агент Касабиев раскрыл подробности аренды «Зенитом» защитника «Кайрата» Алипа
Все новости

Мэр Сочи поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня с серебряной медалью на ОИ-2022

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 18:36
Олимпийские игры 2022
Мэр Сочи поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня с серебряной медалью на ОИ-2022
TACC  /  AP / Lisa Leutner

Сочи, 7 февраля. Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня со вторым местом в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня сборная России завоевала серебряные медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Эта награда стала первой в истории в этом виде спорта для российских спортсменов.

Серебряными призерами стали Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов и сочинка Ирма Махиня, которую и поздравил Копайгородский. Глава города отметил символичность победы, которая произошла в восьмую годовщину зимних Игр в Сочи.

«Уверен, эта награда вдохновит на победы еще много сочинских ребят, которые занимаются на наших олимпийских объектах. Поздравляю с медалью! Большой труд, упорство и стремления дали свой заслуженный результат. Гордимся и ждем триумфального возвращения домой нашей спортсменки!», — поздравил медалистку Копайгородский в разговоре с корреспондентом ФАН.

Золотые медали выиграла сборная Словении, тройку замкнули представители Канады. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Мэр Сочи поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня с серебряной медалью на ОИ-2022
сочи Копайгородский махиня
Комментировать