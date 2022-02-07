Мэр Сочи поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня с серебряной медалью на ОИ-2022

Сочи, 7 февраля. Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня со вторым местом в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня сборная России завоевала серебряные медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Эта награда стала первой в истории в этом виде спорта для российских спортсменов.

Серебряными призерами стали Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов и сочинка Ирма Махиня, которую и поздравил Копайгородский. Глава города отметил символичность победы, которая произошла в восьмую годовщину зимних Игр в Сочи.

«Уверен, эта награда вдохновит на победы еще много сочинских ребят, которые занимаются на наших олимпийских объектах. Поздравляю с медалью! Большой труд, упорство и стремления дали свой заслуженный результат. Гордимся и ждем триумфального возвращения домой нашей спортсменки!», — поздравил медалистку Копайгородский в разговоре с корреспондентом ФАН.

Золотые медали выиграла сборная Словении, тройку замкнули представители Канады. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.