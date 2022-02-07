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В Краснодарском крае 19 населенных пунктов полностью освободили от воды

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 09:51
Общество
В Краснодарском крае 19 населенных пунктов полностью освободили от воды
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 7 февраля. Таяние снега привело к подтоплению 24 населенных пунктов в пяти районах Краснодарского края. В настоящее время полностью освободить от воды удалось 19 поселков.

Всего затопило 327 домовладений, 1090 придомовых территорий и свыше 60 участков трасс. В зону наводнения попали более 1000 граждан. Сейчас подтопленными остаются 19 домовладений и 105 придомовых территорий. Полностью избавились от воды в 19 населенных пунктах. Количество подтопленных домов за последние сутки снизилось на 124, а придомовых территорий — на 353.

Как стало известно ФАН, специалисты установили 36 водоотводных каналов, протяженность которых составляет 20 километров, чтобы освободить населенные пункты от воды. Расчистили и углубили 19,6 километра ливневых каналов. Для откачки воды привлекли 155 единиц спецтехники и оборудования. На территории временного размещения находится 31 житель региона.

Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало видео с последствиями потопа в Краснодарском крае. К наводнению привел мощный снегопад. Особенно пострадала станица Анапская.

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