В Краснодарском крае 19 населенных пунктов полностью освободили от воды

Краснодар, 7 февраля. Таяние снега привело к подтоплению 24 населенных пунктов в пяти районах Краснодарского края. В настоящее время полностью освободить от воды удалось 19 поселков.

Всего затопило 327 домовладений, 1090 придомовых территорий и свыше 60 участков трасс. В зону наводнения попали более 1000 граждан. Сейчас подтопленными остаются 19 домовладений и 105 придомовых территорий. Полностью избавились от воды в 19 населенных пунктах. Количество подтопленных домов за последние сутки снизилось на 124, а придомовых территорий — на 353.

Как стало известно ФАН, специалисты установили 36 водоотводных каналов, протяженность которых составляет 20 километров, чтобы освободить населенные пункты от воды. Расчистили и углубили 19,6 километра ливневых каналов. Для откачки воды привлекли 155 единиц спецтехники и оборудования. На территории временного размещения находится 31 житель региона.

Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало видео с последствиями потопа в Краснодарском крае. К наводнению привел мощный снегопад. Особенно пострадала станица Анапская.