Коммунальные службы Краснодарского края продолжают устранять последствия снегопада

Сочи, 7 февраля. Борьба с последствиями снегопада продолжается на территории Краснодарского края. На дороги выведены сотни единиц уборочной техники.

Так, 85 единиц техники задействованы для уборки последствий циклона в Адлеровском районе. Для работ там привлечено более 150 сотрудников муниципальных и федеральных служб. Коммунальщики израсходовали более 500 тонн пескосолянной и соляной смеси.

Администрация Сочи /

Кроме того, активная борьба со снегом идет и в Лазаревском районе, где также выпало большое количество осадков. Сегодня ночью там работало около 30 единиц спецтехники, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Администрация Сочи /

По состоянию на утро понедельника, 7 февраля, на линию вышло более 800 единиц общественного транспорта. Согласно данным синоптиков, значительных осадков в регионе в ближайшее время не ожидается.

Накануне в распоряжении ФАН оказалось видео с последствиями потопа в Краснодарском крае. Он был спровоцирован таянием снега. Спасатели приступили к откачке воды.