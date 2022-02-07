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Коммунальные службы Краснодарского края продолжают устранять последствия снегопада

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 09:43
Общество
Коммунальные службы Краснодарского края продолжают устранять последствия снегопада
Администрация Сочи

Сочи, 7 февраля. Борьба с последствиями снегопада продолжается на территории Краснодарского края. На дороги выведены сотни единиц уборочной техники.

Так, 85 единиц техники задействованы для уборки последствий циклона в Адлеровском районе. Для работ там привлечено более 150 сотрудников муниципальных и федеральных служб. Коммунальщики израсходовали более 500 тонн пескосолянной и соляной смеси.

Коммунальные службы Краснодарского края продолжают устранять последствия снегопада
Администрация Сочи /

Кроме того, активная борьба со снегом идет и в Лазаревском районе, где также выпало большое количество осадков. Сегодня ночью там работало около 30 единиц спецтехники, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Коммунальные службы Краснодарского края продолжают устранять последствия снегопада
Администрация Сочи /

По состоянию на утро понедельника, 7 февраля, на линию вышло более 800 единиц общественного транспорта. Согласно данным синоптиков, значительных осадков в регионе в ближайшее время не ожидается.

Накануне в распоряжении ФАН оказалось видео с последствиями потопа в Краснодарском крае. Он был спровоцирован таянием снега. Спасатели приступили к откачке воды.

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краснодарский край коммунальные службы уборка снега
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