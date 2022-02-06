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ФАН публикует кадры с последствиями потопа в Краснодарском крае

Общество
ФАН публикует кадры с последствиями потопа в Краснодарском крае
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 6 февраля. Прошедший в Краснодарском крае сильный снегопад привел к настоящему наводнению. Особенно пострадала станица Анапская.

Видео с последствиями потопа появилось в распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН). По словам очевидцев, борьба со стихией продолжается до сих пор.

«Вода прибывает, еще хуже, чем было. Люди сами пытаются что-то сделать», — сообщил корреспондент ФАН.

В регионе из-за ухудшения погоды уже пострадали дома и участки, находящиеся в Славянском и Красноармейском районах. Часть территорий находится в подтопленном состоянии. Сообщается, что спасатели продолжают откачивать воду, а за прошедшие сутки освободить от затопления удалось 144 дома и 427 участков.

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