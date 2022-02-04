Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются на Кубани

Краснодар, 4 февраля. Оперативные службы Краснодарского края продолжают устранять последствия подтопления. Они работают в круглосуточном режиме.

Из-за таяния снега в Краснодаре подтопило 45 низменных участков дорог и 29 придомовых территорий. Так, в Славянском районе пострадали шесть населенных пунктов. Это Славянск на Кубани, станицы Анастасиевская, Петровская, поселок Совхозный, хутора Нещадимовский и Бараниковский. Откачкой воды занимаются и специалисты противопожарной службы Краснодарского края.

В Северском районе пострадали станицы Северская и Смоленская, а также поселок Ильский и Афипский. Развернут пункт временного размещения для граждан. Сейчас там находятся три человека. включая ребенка. Продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления.

В хуторе Веселый Крымского района местные жители вернулись в свои дома. Работы по инженерной защите населенного пункта от подтоплений завершены. В Темрюкском районе Краснодарского края из-за таяния снега пострадали Темрюк, станица Голубицкая и поселок Кучугуры. Как и в Красноармейском районе, там продолжаются работы по откачке воды. Из-за подтоплений на Кубани ввели режим ЧС.