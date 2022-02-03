Авария на агрофирме в Славянске-на-Кубани спровоцировала разлив содержимого канализации

Краснодар, 3 февраля. Авария на агрофирме «Сад-Гигант» в Славянске-на-Кубани привела к выбросу содержимого канализации в ливневки и каналы.

Подача питьевой воды в городе была ограничена из-за розлива содержимого канализации. Отмечается, что ливневки и каналы сейчас переполнены из-за таяния снега.

Кроме того, на месте аварии работают специалисты Водоканала. В устранении последствий им помогает техника, которую предоставила администрация Славянске-на-Кубани и соседнего поселения. На данный момент ассенизаторские машины заняты откачиванием отходов, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Также в Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия непогоды. В четырех районах осушают придомовые территории.