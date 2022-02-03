Власти Краснодарского края ввели режим ЧС в трех районах из-за подтоплений

Краснодар, 3 февраля. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Славянского, Северского и Красноармейского районов Краснодарского края из-за подтоплений. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Талые воды и сильные дожди стали причиной переливов воды через дороги в Северском районе. Отмечается, что всего было подтоплено 107 придворовых территорий в пяти населенных пунктах, в том числе в станицах Северская и Азовская. В пункты временного размещения было эвакуировано 26 человек.

В Славянском районе Краснодарского края подтопило 735 придворовых территорий, в Красноармейском районе — 68 территорий. В настоящее время специалисты проводят откачку воды, власти региона задействовали краевую противопожарную службу. Откачка воды также проводится в Темрюкском районе.

В самом Краснодаре подтопило 41 низменный участок проезжих частей дорог и 11 придворовых территорий. Отмечается, что 1 февраля в городе также подтопило 67 низменных участков и 13 территорий. Ситуация была поставлена на контроль оперативного штаба.