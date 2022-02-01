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СКР проводит проверку после травмирования ребенка на детской площадке в Сочи

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 21:41
Происшествия
СКР проводит проверку после травмирования ребенка на детской площадке в Сочи
pixabay.com

Сочи, 1 февраля. Маленькая девочка получила травму пальца правой руки во время катания на детской карусели. Инцидент произошел на одной из детских площадок в Сочи.

Информация о произошедшем распространилась по социальным сетям. В сообщениях уточняется, что речь идет о детской площадке, расположенной по улице Полтавской. Инцидентом заинтересовались в следственном отделе по Центральному району города Сочи.

В настоящее время организована доследственная проверка. В ходе последней будут установлены обстоятельства и детали произошедшего, после чего правоохранители примут процессуальное решение, уточнили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В Пермском крае годовалый ребенок чудом остался жив после падения с девятого этажа. Мальчик приземлился в сугроб, в результате чего отделался испугом и легкими травмами.

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