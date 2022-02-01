Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 16:39
16:34
Политика
Украинский политик Арестович: сказки США о «наступлении» России сильно раздражают Зеленского
16:33
Общество
Мишустин заявил, что лечение в поликлиниках должно быть удобным для россиян
16:32
Происшествия
Сын офицера из Магнитогорска получает угрозы из-за накачанных губ
16:30
Армия
Генерал-лейтенант ВСУ Забродский: киевские власти абсолютно не готовы к войне
16:28
Происшествия
Самолет едва не опрокинулся при посадке в Лондоне из-за шторма
16:28
Происшествия
Рецидивиста задержали за изнасилование падчерицы в Ленобласти
16:28
Происшествия
Мать с двумя детьми госпитализированы после падения наледи с крыши в Балашихе
16:27
Происшествия
Финские пограничники раскрыли производство фальшивых виз в Петербурге
16:27
Экономика
Белоруссия готова жестко ответить на прекращение транзита калия со стороны Литвы
16:25
Экономика
Финансовый эксперт Хорошев рассказал, во что стоит инвестировать в 2022 году
Все новости

Крупное нефтегазовое месторождение было открыто в Краснодарском крае

Экономика
Крупное нефтегазовое месторождение было открыто в Краснодарском крае
ФБА «Экономика сегодня»

Краснодар, 1 февраля. Компания «Газпром добыча Краснодар» открыла в Славянском районе Кубани новое месторождение нефти и газа, сообщает РИА Новости.

Геологоразведка показала, что месторождение достаточно крупное. В результате бурения скважины на западе Прибрежно-Новотитаровского участка удалось получить приток нефти объемом 17 кубометров в сутки.

«Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани — Западно-Варавенского. Геологические запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа — 86 миллионов кубометров», — отметил генеральный директор компании «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

Месторождение найдено на участке, где располагаются еще несколько других. Они объединены в Прибрежную группу месторождений, имеющую более 27 млн тонн условного топлива. Компания намерена продолжить геологоразведку.

Несколько дней назад были найдены новые залежи нефти на месторождении Узень в Казахстане.

«Газпром нефть» совместно с разработчиками и производителями оборудования для добычи углеводородов создала технологический комплекс для гидроразрыва пласта (ГРП). Такое оборудование позволит эффективно осваивать трудноизвлекаемые запасы, пишет «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Крупное нефтегазовое месторождение было открыто в Краснодарском крае
нефть кубань краснодарский край добыча нефти месторождение нефти
Комментировать