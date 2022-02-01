Крупное нефтегазовое месторождение было открыто в Краснодарском крае

Краснодар, 1 февраля. Компания «Газпром добыча Краснодар» открыла в Славянском районе Кубани новое месторождение нефти и газа, сообщает РИА Новости.

Геологоразведка показала, что месторождение достаточно крупное. В результате бурения скважины на западе Прибрежно-Новотитаровского участка удалось получить приток нефти объемом 17 кубометров в сутки.

«Результаты испытания скважины после окончания бурения свидетельствуют о наличии углеводородов в залежи. Мы уверенно можем говорить об открытии нового месторождения нефти на Кубани — Западно-Варавенского. Геологические запасы нефти составили 439 тысяч тонн, растворенного газа — 86 миллионов кубометров», — отметил генеральный директор компании «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

Месторождение найдено на участке, где располагаются еще несколько других. Они объединены в Прибрежную группу месторождений, имеющую более 27 млн тонн условного топлива. Компания намерена продолжить геологоразведку.

Несколько дней назад были найдены новые залежи нефти на месторождении Узень в Казахстане.

«Газпром нефть» совместно с разработчиками и производителями оборудования для добычи углеводородов создала технологический комплекс для гидроразрыва пласта (ГРП). Такое оборудование позволит эффективно осваивать трудноизвлекаемые запасы, пишет «ФедералПресс».