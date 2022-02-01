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Администрация Сочи удалила с сайта размещенную злоумышленниками недостоверную информацию

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 14:32
Общество
Администрация Сочи удалила с сайта размещенную злоумышленниками недостоверную информацию
pexels.com

Сочи, 1 февраля. Вся недостоверная информация, размещенная злоумышленниками на сайте администрации города Сочи, удалена.

Еще 29 декабря 2021 года администрация Сочи разместила на своем официальном портале постановление «Об утверждении календарного плана праздничных дней, памятных и юбилейных дат, знаменательных событий и мероприятий на 2022 год». Однако в новогодние праздники, 5 января, специалисты зафиксировали несанкционированный доступ на сайт.

Заключение показало, что злоумышленники получили доступ к разделу нормативно правовых актов. Они внесли в документ недостоверные записи, намеренно направленные на разжигание межнациональной розни. Также зафиксирован факт подмены официальных формулировок.

Администрация Сочи принесла официальные извинения и сообщила, что предпринимает все меры для дополнительной защиты своих информационных ресурсов. Недостоверная информация уже удалена с официального сайта города.

Подключение USB-устройств неизвестного происхождения может оказаться фатальной ошибкой для пользователей ПК. Об этом предупредила IT-специалист Анна Михайлова.

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