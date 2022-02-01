Краснодарские следователи проводят проверку нарушений при расселении аварийного жилья

Краснодар, 1 февраля. Следственный отдел по Гулькевичскому району Краснодарского края проверит соблюдение закона при расселении аварийного жилья.

В эфире федерального канала вышел новостной сюжет о том, что сотрудники местной администрации затягивают переселение жильцов аварийного общежития, расположенного на Волго-Донской улице города Гулькевичи. Суммы компенсационных выплат в связи с переселением также оказались занижены, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Правоохранители Гулькевичского района уже организовали доследственную проверку выявленных нарушений. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки соблюдения закона будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поручил к маю 2022 года проработать вопрос расселения ипотечного аварийного жилья.