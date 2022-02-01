Последствия непогоды продолжают ликвидировать на Кубани

Краснодар, 1 февраля. Муниципалитеты Кубани устраняют последствия непогоды в регионе. В четырех районах продолжается откачка воды с придомовых территорий.

В ряде районов Краснодарского края 29 января отмечались сильные осадки и таяние снега. Это привело к подтоплениям. Например, в Темрюкском районе последствия непогоды устраняют на шести улицах. В Славянском районе подтопленными остаются 167 придомовых территорий. К тому же в откачке воды нуждаются 43 домовладения. Уже удалось расчистить ливнестоки и подходы к трансформаторным подстанциям в районе. Плюс ко всему установлена насосная станция для откачки воды в магистральные каналы.

В Анапе ситуация существенно не усложнилась. В реке Анапка по-прежнему наблюдается высокий уровень воды. Согласно прогнозам, он останется на том же уровне в течение семи дней. На этой неделе в Анапе сохранится дождливая погода. Ответственные службы круглосуточно контролируют ситуацию.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

В Крымском районе Краснодарского края постоянно дежурят спасатели. Они предупредят жителей в случае угрозы эвакуации. В Горячем Ключе установлены водооткачивающие сооружения и ливневки. В Сочи существует опасность смерчей. В городе объявлено штормовое предупреждение. Городские службы приведены в режим повышенной готовности. В Туапсинском районе возобновлено движение в районе Шаумянского перевала. Ранее сообщалось, что из-за подтоплений на Кубани ввели режим ЧС.