Мобильный комплекс оповещения населения установили в Краснодаре из-за непогоды

Краснодар, 29 января. Оперативные службы Краснодарского края продолжают находиться в режиме повышенной готовности из-за разыгравшейся в регионе непогоды.

Согласно прогнозам синоптиков, до 1 февраля в регионе ожидается мокрый снег, сильные дожди, грозы и туман, а также усиление ветра, на дорогах образуется гололедица. Для информирования водителей об ухудшении погодных условий на подъезде к Краснодару установили специальный мобильный комплекс оповещения населения.

Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов, на Черноморском побережье – от +3 до +8 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью до 11 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

В Абинском и Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске возможны серьезные подъемы уровня воды. А в предгорьях и горах Сочи метеорологи прогнозируют мощный снегопад.

Городские службы Сочи также переведены в режим повышенной готовности из-за приближающегося снегопада. Соответствующее поручение дал глава города Алексей Копайгородский.