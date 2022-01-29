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Мобильный комплекс оповещения населения установили в Краснодаре из-за непогоды

  /   Обновлено: 29 января 2022 13:30
Общество
Мобильный комплекс оповещения населения установили в Краснодаре из-за непогоды
pixabay.com

Краснодар, 29 января. Оперативные службы Краснодарского края продолжают находиться в режиме повышенной готовности из-за разыгравшейся в регионе непогоды.

Согласно прогнозам синоптиков, до 1 февраля в регионе ожидается мокрый снег, сильные дожди, грозы и туман, а также усиление ветра, на дорогах образуется гололедица. Для информирования водителей об ухудшении погодных условий на подъезде к Краснодару установили специальный мобильный комплекс оповещения населения.

Температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов, на Черноморском побережье – от +3 до +8 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью до 11 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

В Абинском и Туапсинском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске возможны серьезные подъемы уровня воды. А в предгорьях и горах Сочи метеорологи прогнозируют мощный снегопад.

Городские службы Сочи также переведены в режим повышенной готовности из-за приближающегося снегопада. Соответствующее поручение дал глава города Алексей Копайгородский.

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