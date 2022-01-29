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Городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

  /   Обновлено: 29 января 2022 10:11
Общество
Городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Администрация города Сочи

Сочи, 29 января. Синоптики предупредили жителей Сочи об ухудшении погодных условий вечером 29 января, а городские службы переведены в режим повышенной готовности для устранения последствий снегопада.

Действия всех служб жизнеобеспечения города-курорта координируются межведомственным штабом. Соответствующее поручение дал глава Сочи Алексей Копайгородский.

На данный момент над Красной Поляной проходит атмосферный фронт. Дорожные службы вывозят снег на специально подготовленную площадку с бетонным покрытием. Работы осуществляет 55 единиц техники, но при необходимости количество спецмашин увеличат. В случае обильных осадков на расчистку дорог готовы выйти 250 единиц спецтехники и 400 специалистов.

Как отметили в пресс-службе администрации Сочи, сейчас в Красной Поляне продолжается активный туристический сезон. На горнолыжных курортах единовременно отдыхают 17 тысяч гостей, а загрузка отелей превышает 80%.

Снегопад прошел накануне ночью на всей территории Сочи. В Центральном и Хостинском районах выпало 17 миллиметров осадков, а в Адлерском и предгорных районах — до шести миллиметров.

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