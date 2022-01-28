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Дорожные службы Сочи продолжают работу в усиленном режиме из-за снегопадов
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Дорожные службы Сочи продолжают работу в усиленном режиме из-за снегопадов

  /   Обновлено: 28 января 2022 08:30
Общество
Дорожные службы Сочи продолжают работу в усиленном режиме из-за снегопадов
Федеральное агентство новостей

Сочи, 28 января. Снегопад прошел минувшей ночью на всей территории Сочи. В Центральном и Хостинском районах выпало 17 миллиметров осадков, в Адлерском и предгорных районах — до шести миллиметров.

Дорожные службы на протяжении всей ночи продолжали расчистку дорог и тротуаров. На улицы вышли свыше 250 единиц спецтехники и более 400 человек. Особенно тщательно снегоуборка проходит на придомовых территориях и подходах к социальным учреждениям.

Утром 28 января на линию вышли более 800 единиц общественного транспорта. В связи с непогодой на ряде маршрутов движение временно осуществляется не до конечных остановок. Информация о возможных авариях на коммунальных сетях из-за снегопада не поступала.

На сегодняшний день в Сочи продолжается действие штормового предупреждения. В пятницу в регионе ожидается сильный снегопад, местами мокрый снег. Видимость составит 500–1000 метров, в горах выше 500 метров наблюдается слабая лавинная опасность.

Накануне стало известно о частичном обрушении крыши многоквартирного дома в станице Петровской. В доме 1979 года постройки проживают 12 человек.

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