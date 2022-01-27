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Шаумянский перевал на Кубани остается закрытым из-за опасности схода лавин

  /   Обновлено: 27 января 2022 10:28
Общество
Шаумянский перевал на Кубани остается закрытым из-за опасности схода лавин
 /  пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Краснодар, 27 января. Сотрудники коммунальных служб Краснодарского края продолжают ликвидировать последствия непогоды на дорогах и трассах.

В ночь с воскресенья на понедельник дороги Краснодарского края убирали от снега 163 комбинированных дорожных машин, 7 автогрейдеров, 19 тракторов с плужным оборудованием, 3 бульдозера и 2 рабочих. Кроме того, за последние сутки рабочие израсходовали более 2,3 тыс. тонн противогололедных материалов.

Как выяснил корреспондент Федерального агентства новостей, Шаумянский перевал в данный момент остается закрытым для движения транспорта. На данном участке существует опасность схода лавин. Кроме того, движение по трассам от села Шаумян до села Садового и от поселка Октябрьский до села Гунайка Четвертая также затруднено. В данный момент рабочие сумели очистить от снега 1,5 полосы движения.

Несколько дней подряд в Краснодарском крае шел сильный снегопад. Жители региона сумели снять на видео последствия мощных осадков и выложить их в интернет.

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снег коммунальщики шаумянский перевал
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