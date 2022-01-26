Ставшему звездой соцсетей еноту Илюше собирают деньги на новую «квартиру» в Анапе

Краснодар, 26 января. Еноту по кличке Илюша из Анапы, который стал звездой социальных сетей, собирают средства на новую «квартиру».

Сбор денег объявила хозяйка питомца Елена Малинина. Она рассказала, что собирается покупать земельный участок, но не только для енота, но и для всех своих многочисленных питомцев.

Дело в том, что женщина уже почти 12 лет спасает в Анапе брошенных животных, поэтому в ее доме теперь настоящий питомник. При этом ни одной жалобы от соседей не поступало, пишет kp.ru.

Prt Scr instagram.com / @enot_ilusha2021

«Друзья, обращаюсь я сама к вам впервые. Решено купить участок рядом, чтобы улучшить условия для тех, кто уже есть. И иметь место таким, как алабай с истощением и собака со свалки. С учетом вашей помощи (385 тысяч) и моего кредита (900 тысяч) остается еще собрать 700 тысяч рублей. Я не прошу, не требую, но было бы круто эту сумму уменьшить и все же выкупить землю», — обратилась Малинина к неравнодушным россиянам.

Жители Приморского края ранее помогли добраться до берега косуле, которая замерзала на льду реки. Местные жители рыбачили, а затем увидели животное, которое лежало и не могло встать самостоятельно.