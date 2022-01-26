Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 января 20:12
20:11
Экономика
Экономист Хазин объяснил беспрецедентный выпад главы МВФ в адрес Вашингтона
20:08
Шоу-бизнес
Вдова Тихановича вспомнила, как руководитель ВИА «Верасы» пытался посадить ее мужа
20:07
Экономика
Девелопер «Самолет» может выйти на рынок облигаций
20:07
Общество
Ботанический сад в Самаре откроют для посещения круглогодично
20:05
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Новой Москве
20:04
Политика
Поработать с мозгами: Баранец выступил за введение государственной идеологии в России
20:00
Общество
ГИБДД или МФЦ: в России могут измениться правила регистрации автомобиля
19:58
Общество
Плющенко госпитализирован с обострением старой болезни
19:56
Экономика
Оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую «дочку» Gas for Europe GmbH
19:54
Экономика
Эксперт объяснил, когда стоит ожидать стабилизации цен на автомобильном рынке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ставшему звездой соцсетей еноту Илюше собирают деньги на новую «квартиру» в Анапе

  /   Обновлено: 26 января 2022 19:36
Общество
Ставшему звездой соцсетей еноту Илюше собирают деньги на новую «квартиру» в Анапе
pixabay.com

Краснодар, 26 января. Еноту по кличке Илюша из Анапы, который стал звездой социальных сетей, собирают средства на новую «квартиру».

Сбор денег объявила хозяйка питомца Елена Малинина. Она рассказала, что собирается покупать земельный участок, но не только для енота, но и для всех своих многочисленных питомцев.

Дело в том, что женщина уже почти 12 лет спасает в Анапе брошенных животных, поэтому в ее доме теперь настоящий питомник. При этом ни одной жалобы от соседей не поступало, пишет kp.ru.

Ставшему звездой соцсетей еноту Илюше собирают деньги на новую «квартиру» в Анапе
Prt Scr instagram.com / @enot_ilusha2021

«Друзья, обращаюсь я сама к вам впервые. Решено купить участок рядом, чтобы улучшить условия для тех, кто уже есть. И иметь место таким, как алабай с истощением и собака со свалки. С учетом вашей помощи (385 тысяч) и моего кредита (900 тысяч) остается еще собрать 700 тысяч рублей. Я не прошу, не требую, но было бы круто эту сумму уменьшить и все же выкупить землю», — обратилась Малинина к неравнодушным россиянам.

Жители Приморского края ранее помогли добраться до берега косуле, которая замерзала на льду реки. Местные жители рыбачили, а затем увидели животное, которое лежало и не могло встать самостоятельно.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ставшему звездой соцсетей еноту Илюше собирают деньги на новую «квартиру» в Анапе
сбор средств анапа помощь енот хорошие новости россии
Комментировать