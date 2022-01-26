Волна критики обрушилась на хлебозавод Геленджика после решения продавать «блокадный» хлеб

Краснодар, 26 января. Хлебозавод в Геленджике решил продавать «блокадный» хлеб, приурочив акцию к годовщине освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков.

Рецептура изделия, по словам производителя, максимально приближена к хлебу, который ели ленинградцы в годы Великой Отечественной войны. Буханку планировалось продавать с 25 по 27 января за 52 рубля.

Соответствующий пост о продаже «блокадного» хлеба появился в Instagram-аккаунте завода. Однако после этого на организацию в социальных сетях обрушилась волна критики.

Из-за этого содержание публикации несколько раз меняли: сначала написали, что это сами жители Геленджика попросили выпустить такую продукцию. Затем сообщалось, что хлеб продавать не станут, чтобы «не оскорблять чувства людей, переживших блокаду». А в последней редакции говорилось, что «блокадный» хлеб начнут раздавать бесплатно.

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Российский Союз ветеранов и Фонд Андрея Кончаловского организуют Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде». Проведет урок президент Благотворительного фонда Оксана Федорова.