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Последствия мощных снегопадов в Краснодарском крае засняли на видео

Общество
Последствия мощных снегопадов в Краснодарском крае засняли на видео
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 24 января. Снегопад продолжается в Краснодарском крае третьи сутки подряд. Последствия мощных осадков засняли на видео.

Десятки единиц спецтехники выходят на трассы региона для расчистки снега. Из-за ухудшение погодных условий даже пришлось закрыть аэропорт Краснодара. Воздушная гавань временно приостановила прием и выпуск самолетов. Последствием сильных снегопадов стали огромные сугробы, передает Федеральное агентство новостей.

Комплекс метеорологических явлений ожидается на Кубани 24 и 25 января. Местных жителей предупредили о сильных осадках в виде мокрого снега и ливней. Местами ожидаются грозы. В ряде районов возможен подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.

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краснодар снег сугробы
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