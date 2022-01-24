Последствия мощных снегопадов в Краснодарском крае засняли на видео

Краснодар, 24 января. Снегопад продолжается в Краснодарском крае третьи сутки подряд. Последствия мощных осадков засняли на видео.

Десятки единиц спецтехники выходят на трассы региона для расчистки снега. Из-за ухудшение погодных условий даже пришлось закрыть аэропорт Краснодара. Воздушная гавань временно приостановила прием и выпуск самолетов. Последствием сильных снегопадов стали огромные сугробы, передает Федеральное агентство новостей.

Комплекс метеорологических явлений ожидается на Кубани 24 и 25 января. Местных жителей предупредили о сильных осадках в виде мокрого снега и ливней. Местами ожидаются грозы. В ряде районов возможен подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок.