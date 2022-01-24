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Дожди с мокрым снегом и грозами ожидаются в Краснодарском крае 24 и 25 января

  /   Обновлено: 24 января 2022 10:29
Общество
Дожди с мокрым снегом и грозами ожидаются в Краснодарском крае 24 и 25 января
pixabay.com  /  Hans

Краснодар, 24 января. Комплекс метеорологических явлений ожидается в Краснодарском крае. Также возможен подъем уровня воды в реках.

Сильные осадки в виде дождя с мокрым снегом и ливней в сочетании с грозой ожидаются на территории Кубани 24 и 25 января. В Абинском, Апшеронском и Туапсинском районах не исключен подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок. Жителей региона предупредили о риске налипания мокрого снега на провода и деревья и гололеде.

Накануне высота сугробов в Краснодарском крае установила новый рекорд и достигла 41 сантиметра. Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений. На фоне серьезных ухудшений погодных условий аэропорт Краснодара был вынужден временно приостановить прием и выпуск воздушных судов.

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