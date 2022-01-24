Аэропорт Краснодара вновь приостановил прием и выпуск самолетов из-за ливневого снегопада

Краснодар, 24 января. Краснодарский аэропорт временно прекратил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Воздушная гавань будет закрыта до 12:00 часов 24 января. Причиной тому стало усиление ливневого снегопада и недостаточное сцепление на взлетно-посадочной полосе. На данный момент задержаны 32 рейса, 13 отменены. Еще 11 самолетов ушли на запасные аэродромы, сказали в оперштабе Федеральному агентству новостей.

«В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициента сцепления на взлетной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить прием и выпуск воздушных судов до 12:00», — говорится в сообщении.

Накануне работу аэропорта Краснодара ограничили из-за серьезного ухудшения погодных условий. Из-за шторма десять рейсов были отправлены на другие посадочные площадки. Среди них три направили в Ростов, столько же в Минеральные воды и еще по два в Анапу и Сочи.